L'INCENDIOSARMEDE Pulmino in fiamme il primo giorno di scuola. Tragedia sfiorata ieri mattina. Se il rogo si fosse sviluppato con gli alunni di Cappella Maggiore e Anzano ancora a bordo (trenta i posti disponibili), le conseguenze sarebbero state ben più preoccupanti. Invece le fiamme hanno avvolto il mezzo a giro terminato. Erano all'incirca le 9: a quell'ora gli studenti erano già tutti in classe e il pulmino era a riposo in un parcheggio...