L'EMERGENZAROMA Paura per Giorgio Napolitano, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il presidente emerito della Repubblica è arrivato nel reparto di Cardiochirurgia, un'eccellenza a livello nazionale, poco prima delle 22 in condizioni molto critiche. Ad attenderlo c'era il primario, il professor Francesco Musumeci, mentre la sala operatoria era già stata allestita. L'intervento al cuore, considerato molto delicato, è cominciato dopo pochi minuti. Napolitano si è sentito male a causa di una dissecazione parziale della...