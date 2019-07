L'APPELLO PIEVE DI CADORE Va potenziato l'elisoccorso, le 12 ore di attività

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOPIEVE DI CADORE Va potenziato l'elisoccorso, le 12 ore di attività nel periodo estivo non bastano. A dirlo, anzi a ribadirlo, l'onorevole Luca De Carlo che, valutati anche recenti casi di soccorso, ieri ha preso posizione: «Alla vigilia dei Mondiali di Cortina 2021, in vista delle Olimpiadi 2026, e nel pieno della stagione turistica, è fondamentale potenziare il servizio di elisoccorso in montagna, garantendo la copertura per tutta la giornata».LE DIFFICOLTA'Sì, perché sono ben più di 12 le ore di luce nelle quali poter operare...