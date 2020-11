L'ANALISI

VENEZIA (r.vitt) Mercato immobiliare, prezzi in caduta libera. Dai dati dell'Osservatorio di Nosmisma, a Venezia centro, nel secondo semestre, le compravendite di abitazioni sono diminuite di quasi un terzo (-27,6% rispetto allo stesso periodo del 2019). Dimezzato il numero di coloro che acquistavano una casa come investimento (19% contro il 40). I prezzi sono diminuiti del 2,4% su base annua, con calo per tutti i tipi di abitazioni e maggior sconto, in fase di trattativa, proprio per l'incertezza del contesto.

Nel mercato dell'affitto, le rilevazioni sui canoni di locazione confermano una flessione in linea con quella dei prezzi (-1,9% su base semestrale e -2,2% su base annua). Il calo dei canoni ha riguardato soprattutto le zone periferiche e semicentrali, investendo però anche le zone di pregio per effetto della drastica riduzione degli affitti brevi. Stabili i rendimenti da locazione (4,3%).

Del 31,1 per cento la diminuzione delle compravendite di immobili non residenziali. I prezzi degli uffici nel secondo semestre hanno subito una flessione del 3,1% su base annua, accompagnato ad un aumento degli sconti (14%). Anche il mercato della locazione ha continuato a subire un rallentamento nella seconda parte dell'anno, a causa dell'arretramento della domanda che ha influito sui canoni (-1,9% su base semestrale). Stabili al 4% i rendimenti lordi da locazione.

A Mestre sembra di essere tornati a vent'anni fa per andamento dei prezzi e intensità della domanda: nel settore residenziale si registra una flessione dei prezzi medi di mercato del 2,8 per cento su base annua. La domanda a Mestre si rivolge soprattutto alla compravendita (54% del totale), in crescita di 7 punti percentuali rispetto a giugno, alimentata dalla ricerca della prima casa e dal desiderio di sostituzione dell'abitazione. Anche il mercato della locazione appare condizionato dal minor flusso di studenti e di turisti. Lieve il calo dei canoni, per il secondo semestre consecutivo (1% su base annua). Molto debole il settore commerciale, con una diminuzione delle quotazioni del 3 per cento su base semestrale.

Le previsioni di Nomisma sono orientate alla prudenza, con un ulteriore ribasso sia dei prezzi sia dei canoni a Venezia, mentre a Mestre gli operatori ipotizzano un ulteriore ribasso dei prezzi delle abitazioni a fronte di una stabilità delle compravendite

