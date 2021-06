Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIBELLUNO «Non stupisce affatto che ci sia Cortina in testa - esordisce il sociologo bellunese Diego Cason -: ho fatto l'analisi solo poche settimane fa sull'anno di imposta 2018 dichiarazione 2019 e in quel comune ci sono diversi contribuenti con redditi sopra i 150mila euro. Non solo, ce ne sono un buon numero anche di superiori alla media sopra 70-100 mila euro». Ma i dati del ministero non coprono tutto. «Certamente vengono...