L'AMICOBELLUNO «Oggi perdo un pezzo della mia vita: sono devastato dal dolore». Le parole strazianti sono dell'assessore regionale Gianpaolo Bottacin per il quale Paolo Saviane era più di un amico, «era il fratello maggiore che non ho mai avuto» spiega. La Regione piange la morte del senatore bellunese innamorato della sua terra. «Eravamo preoccupati ha commentato il governatore Luca Zaia per il suo stato di salute ma oggi (ieri per...