Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMAVENEZIA Anche ieri difficoltà nei trasporti dal litorale, per l'affluenza record di visitatori che avrebbero voluto raggiungere Venezia in battello. Turisti che non sono riusciti a imbarcarsi sul primo mezzo in partenza, affrontando l'attesa di collegamenti spesso in ritardo e perennemente affollati. Eppure tutti in fila per sfruttare l'occasione di vedere la città conosciuta in tutto il mondo durante la settimana di vacanza a...