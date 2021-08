Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN VIGORE DA DOMANIBELLUNO «Le prime volte andremo cauti, come facciamo sempre, con una campagna di informazione vicina ai commercianti». Manca un giorno all'entrata in vigore del decreto Draghi e il Capo di Gabinetto, Luca Fodarella, spiega che i controlli nei locali ci saranno ma, almeno all'inizio, si sceglierà una linea morbida. Tra gli esercenti, infatti, c'è ancora troppa confusione. Pochi hanno scaricato l'applicazione che...