Ilvo Diamanti



Le elezioni regionali, in Veneto, hanno ottenuto grande visibilità. Insieme al vincitore. Il Presidente, Luca Zaia, ri-eletto con un risultato eclatante: 77%. Lasciando sullo sfondo, a grande distanza, il candidato del Centro-Sinistra, Arturo Lorenzoni. Che si è fermato al 16%. Sono dati ormai noti. Noi, però, li avevamo anticipati in modo puntuale nel sondaggio presentato su queste pagine a inizio settembre. I risultati hanno, comunque, sollevato dibattito ben oltre il territorio veneto. Non tanto per l'esito, scontato, ma per la misura del voto. Anche della Lista personale di Zaia. Che ha intercettato oltre il 44% dei consensi. Mentre la Lista della Lega di Salvini si è fermata poco sotto al 17%. Cioè: lontano lontano. Naturalmente, la Lega di Salvini e la Lega di Zaia sono entrambe leghe.

Eppure, distinte, anche se non distanti. Tanto più se si pensa all'importanza che ha assunto, in politica, la personalizzazione. Tanto che, ormai, è diffusa la definizione, coniata dal politologo Mauro Calise, che fa riferimento esplicito al partito personale per descrivere il venir meno della differenza fra i partiti e i leader. Una tendenza cresciuta insieme al declino dei partiti. Delle loro idee, della loro presenza sul territorio. Ora, in politica, i messaggi viaggiano sui media (soprattutto in Tv). Sui social

