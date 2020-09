VENEZIA «Signor Sindaco, nel momento in cui riceve la riconferma a guidare la città, auguro un proficuo lavoro, certo della particolare attenzione che saprà riservare alle fragilità e difficoltà del momento».

È questo il messaggio che il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia ha inviato ieri al riconfermato sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Il vescovo veneziano, martedì, aveva trasmesso un augurio anche al riconfermato presidente della Regione Luca Zaia, sottolineandone la lungimiranza dell'impegno.

«Signor Governatore - aveva esordito monsignor Moraglia - l'ampia fiducia che le è stata accordata dimostra una stima diffusa che la gratifica e nel contempo la stimola a proseguire con impegno intenso e lungimirante, sempre attento alle necessità reali delle nostre genti».

Moraglia ha chiuso con l'augurio di buon lavoro, dimostrandosi attento lettore della scena politica locale.

Moraglia, patriarca dal 2012, ha più volte definito la politica

come un atto di carità che deve avere l'uomo come centro degli interessi e delle decisioni.

E anche in occasione dell'Aqua granda aveva scritto ai giovani che si erano impegnati per aiutare dove c'era bisogno lodandone l'alto senso civico e lo spirito di servizio, inteso come senso della politica.

