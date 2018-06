CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NUOVO FRONTETREVISO Con la dichiarazione dello stato di insolvenza alla data della liquidazione coatta amministrativa, a Treviso si profila ora l'apertura di un nuovo fronte giudiziario su Veneto Banca. Il sostituto procuratore Massimo De Bortoli si accinge infatti a far partire l'indagine, che all'inizio sarà a carico di ignoti, per il reato di bancarotta. Più precisamente la bancarotta per distrazione riguardante crediti che l'ex popolare avrebbe erogato - o confermato - in assenza dei criteri sul merito creditizio fissati dalla regole...