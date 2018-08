CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSGENOVA Oltre al dolore per le vite perdute, cosa lascia il crollo del Ponte Morandi? Danni per centinaia di milioni di euro. Effetti sul Prodotto interno lordo del Paese e conseguenze negative per le industrie del Nord, soprattutto di Piemonte e Lombardia, che dipendono dal Porto di Genova. Una città tagliata in due: la formula è ormai logora, ma spiega cosa è successo alla viabilità di Genova, dove Ponte Morandi non era solo garanzia per il flusso dell'A10 tra levante e ponente, ma assicurava anche i collegamenti tra una parte e...