Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROVVEDIMENTIPORDENONE E UDINE Un'altra ondata di sospensioni negli ospedali: colpiti infermieri e operatori sociosanitari che non si sono ancora vaccinati.Nelle stesse ore, però, arriva anche una notizia che fa notare come il fronte duro e puro dei no-vax tra i sanitari non sia intenzionato a mollare, dal momento che la strada intrapresa è quella del ricorso al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa.IL RITMOSe...