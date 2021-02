MIRANO Chiamati in 168 alla prima giornata di vaccinazioni al palasport di Campocroce e risposta di massa. A fine giornata è stato il 94% dei convocati a decidere di vaccinarsi. Così il punto vaccinale di Mirano diventa quello con la maggior adesione in una giornata. È partita ieri la somministrazione anche agli ottantenni di Mirano e Spinea, convocati nella palestra della frazione miranese per ricevere la prima dose di vaccino Pfizer-BioNtech. Prime a vaccinarsi due donne. La prima è stata la signora Cecilia Boron di Spinea. Emozionata, al pari dei suoi coetanei che l'hanno seguita, come la signora Gabriella di Mirano, seconda vaccinata di giornata. Alla palestra di via Mogno tutto pronto alle 9.30 del mattino per accogliere i primi cittadini della classe 1941. Ai vaccinati di ieri è stato fissato già l'appuntamento per la seconda dose, somministrata a partire dal 17 marzo. Le vaccinazioni proseguiranno nel centro vaccinale di Campocroce fino a domani, venerdì 26. Poi, dal 3 marzo, riprenderanno nella sede definitiva, allestita all'ex-bocciodromo di via Matteotti 46, nel capoluogo, vicino al capolinea degli autobus, sempre per gli ottantenni, e poi gli ottantunenni, di Mirano e Spinea. Siamo felici ha detto la sindaca Maria Rosa Pavanello di aver dato inizio alla campagna vaccinale, momento fondamentale della lotta della nostra città e di tutto il Paese contro il coronavirus. In poche settimane abbiamo reso idonea la sede principale dell'ex-bocciodromo, a cui ora mancano solo alcuni dettagli, e allestito quella di Campocroce in modo da iniziare il prima possibile. (f.deg.)

