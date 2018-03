Forza Italia va in pezzi, Brunetta: «Non farò il capogruppo per 5 anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA «Ma ora Salvini e Di Maio rispetteranno il patto?». Il leader del Carroccio dopo l'incoronazione di Casellati alla presidenza del Senato è andato a via del Plebiscito per rassicurarlo, ma Berlusconi teme che dopo l'elezione dei vertici istituzionali inizi un altro match. Da qui l'interrogativo. «Io nella partita voglio starci, non mi tiro indietro. Vediamo se mi sfilano loro», si è confidato con i fedelissimi. Del resto quell'insistenza a cercare un contatto con Di Maio, consigliato anche da Letta, era legata soltanto ad...