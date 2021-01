I CONTROLLI

MAGNANO IN RIVIERA Festa di Capodanno abusiva con cocaina e marijuana a Magnano in Riviera. A scoprirla i carabinieri della Compagnia di Cividale, con gli uomini delle Stazioni di Tarcento e Pradielis che hanno operato assieme ai colleghi dell'aliquota radiomobile. E' questo l'episodio più significativo dei controlli portati a termine dalle forze dell'ordine anche in Friuli per il rispetto delle normative del Decreto Natale.

In quindici, tra ragazzi e ragazze, tutti attorno ai vent'anni di età e residenti nella zona del Friuli collinare, si sono trovati a festeggiare l'ultimo dell'anno in una baita situata nel territorio magnanese, violando le disposizioni anti Covid-19. I militari hanno trovato anche una piccola quantità di cocaina e una quantità maggiore di marijuana. I possessori degli stupefacenti sono quindi stati segnalati amministrativamente, e tutti i ragazzi identificati sul posto e sanzionati. La polizia ha invece multato due persone, a Udine, nella giornata di giovedì 31 dicembre, per il mancato rispetto delle normative anti contagio.

I due friulani sono stati sanzionati perché sorpresi, senza una valida motivazione, al di fuori del proprio comune di residenza.

Inseguimento a folle velocità invece lungo le strade di Tavagnacco. Un uomo di 37 anni, alla vista dei carabinieri impegnati in un servizio di pattugliamento lungo la Provinciale 4, invece di rallentare la sua corsa ha tentato la fuga. Solo al termine dell'inseguimento, durato circa 15 minuti, il conducente è stato bloccato in viale Trieste a Udine.

Si tratta di un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, cittadino di etnia Rom, residente in provincia, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per l'uomo sono scattate anche due sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, ma anche per guida senza patente poiché revocata e per velocità pericolosa.

I controlli, nella serata di San Silvestro e nella notte di Capodanno, sono stati omogenei su tutto il territorio provinciale, soprattutto nei luoghi più strategici, con carabinieri, polizia, Guardia di Finanza e polizia locale che hanno presidiato gli ingressi e le uscite delle città ma anche le strade della provincia. La nottata si è comunque svolta generalmente in maniera tranquilla senza problemi di ordine pubblico tra veglioni casalinghi e qualche fuoco pirotecnico esploso nei giardini di casa.

