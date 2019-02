E ora la Sicilia mette i paletti I veneti: rinunci alla specialità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOVENEZIA «Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi». All'ordine di Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea regionale siciliana che sull'isola è nota come «Ars» ma pure come «Parlamento», non si è mosso nessuno: così mercoledì all'unanimità è stato approvato l'ordine del giorno che sostanzialmente impegna il governo Musumeci a chiedere a Palazzo Chigi di subordinare la stipula delle intese con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna al soddisfacimento di una perequazione tra Nord e Sud. Il voto è arrivato...