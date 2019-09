Didattica alternativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCELTABELLUNO La scuola inizia tra 10 giorni, ma non per tutti. Ci sono una ventina di bambini bellunesi che non siederanno sui banchi. E c'è chi addirittura in classe non ci è mai andato. È il popolo degli homeschoolers, minorenni che stanno crescendo con l'educazione parentale. Ovvero, più semplicemente, la scuola a casa. Una scelta che sta suscitando sempre maggiore curiosità in provincia. Almeno a giudicare dalla sala stracolma venerdì sera all'incontro su L'istruzione parentale in ambito famigliare un approccio possibile...