Crociere, il ministro blinda i canali

GRANDI NAVIVENEZIA Qualche giorno fa il sindaco Luigi Brugnaro aveva chiesto che il ministro delle Infrastrutture battesse un colpo sul tema della portualità. Non ha dovuto attendere molto, anche se a parlare non è stato il ministro Danilo Toninelli, bensì il titolare dei Beni culturali, Alberto Bonisoli. Senza mezzi termini, Bonisoli ha annunciato ieri mattina che è stato avviato il procedimento per apporre il vincolo di interesse culturale sui canali urbani e portuali. Questo significa che la Soprintendenza potrà vietare tutti gli...