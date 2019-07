Checco Querini e quell'impresa mortale tra i ghiacci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In un giorno imprecisato del 1900 scomparve tra i ghiacci del Polo Nord mentre ne tentava la conquista all'interno di una spedizione promossa da Luigi Amedeo di Savoia, il Duca degli Abruzzi. Ma Francesco Querini, al di là della sfortuna che assieme alla vita lo privò della gloria di cui gli altri partecipanti all'impresa godettero a lungo, a quell'avventura non era arrivato certo per caso.Di antica ascendenza veneziana, Checco così come si firmava nelle missive era nato a Milano il 16 dicembre del 1867 e in rispetto alle tradizioni di...