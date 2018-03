Centrodestra, si tenta di ricucire la spaccatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ELEZIONIUDINE Un'altra giornata di passione, ieri, in casa del centrodestra. Aperta al mattino nel segno della spaccatura, con Forza Italia a raccogliere le firme per Enrico Bertossi sindaco e dall'altra parte, la Lega, con Fdi, Ar e Identità civica, a fare altrettanto ma a sostegno di Pietro Fontanini. Una giornata vissuta fra mal di pancia e tensioni, telefonate, fibrillazioni, contatti frenetici e trattative, seppur costellata dai post rassicuranti pubblicati sui social, in attesa del rientro da Roma di Massimiliano Fedriga e Sandra...