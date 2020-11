CEGGIA

Alla scuola materna pubblica G. Rodari si è verificato un caso di positività al Covid e come da protocollo le attività in presenza sono state sospese fino al 1 dicembre 2020.

«In seguito alla identificazione di un caso di positività nel plesso della scuola dell'Infanzia G. Rodari - scrivono in un comunicato congiunto il sindaco Mirko Marin e la dirigente scolastica Laura Zadro - si è intensificata la collaborazione, nelle mattinate di sabato 21 e domenica 22 novembre 2020, tra Dirigenza Scolastica, Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS4 Veneto Orientale e Amministrazione Comunale di Ceggia.

Come previsto dai protocolli di sicurezza sanitari, su disposizioni del SISP si è provveduto ad attivare le azioni di contact tracking e di screening di tutti gli alunni e del personale della scuola.

Tali azioni permettono di garantire un elevato livello di sicurezza che si attua, vista anche la fascia d'età degli alunni, tra i 3 e i 6 anni, con la sospensione delle attività in presenza e relativo isolamento fiduciario fino al 1 dicembre 2020.

Tutti gli alunni potranno comunque usufruire della Didattica Digitale Integrata nel periodo di sorveglianza sanitaria al fine di mantenere e proseguire quotidianamente il percorso educativo e didattico intrapreso».

