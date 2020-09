CASTELFRANCO

Marcon sfiora ma resta sotto al 50%: Castelfranco va al ballottaggio. Nonostante il traino elettorale delle regionali, dove Luca Zaia ha superato il 70% in Veneto, a Castelfranco la Lega non vince al primo turno. Stefano Marcon, sindaco uscente e presidente della provincia di Treviso, arriva primo con il 47,38%. Una vittoria nettissima ma che non consente al primo cittadino uscente di riconfermarsi al primo turno. Se la vedrà tra 2 settimane con l'avvocato Sebastiano Sartoretto, candidato sindaco per il centro sinistra, arrivato al 25,06%, con il quale andrà al ballottaggio. Al terzo posto con il 17,54% l'ex sindaco Maria Gomierato, candidata a capo di una coalizione civica composta da Noi la Civica e Castelfranco Rinasce di Maria Grazia Azzolin. Al quarto posto il giovane Lorenzo Angelo Zurlo della civica Punto d'Incontro che ha ottenuto il 6,76%. All'ultimo posto si piazza il Movimento 5 Stelle con Cristian Bernardi fermatosi al 3,27%.

NUOVO APPUNTAMENTO

Il 4 e 5 ottobre i cittadini di Castelfranco dovranno dunque scegliere il prossimo sindaco tra Marcon e Sartoretto. In casa Lega il risultato ottenuto è stato notevole, anche se si attesta ben al di sotto di quello ottenuto da Zaia a livello regionale. Nel centrosinistra invece si festeggia per aver evitato una vittoria secca della Lega al primo turno, cosa che a un certo punto della giornata sembrava possibile. Delusione nelle fila della coalizione civica di Maria Gomierato che puntava ad aggiudicarsi il secondo posto al ballottaggio. Grande soddisfazione per i giovani di Punto d'Incontro cui probabilmente toccherà un posto in consiglio comunale. Il Movimento 5 Stelle invece non avrà posti in consiglio comunale, posizionandosi ben al di sotto del 5%.

CACCIA A NUOVI VOTI

In questo quadro è già partita la sfida per il ballottaggio, dove potrebbe essere decisivo soprattutto il voto di quel 40% di aventi diritto che non sono andati a votare. Su 30.559 aventi diritto infatti solamente 18.595 cittadini sono andati alle urne. L'affluenza è stata del 60,85%. Mancano all'appello quasi 12 mila voti che potrebbero essere davvero determinanti ai fini del risultato. In realtà si sono già configurati nel pomeriggio di ieri i primi apparentamenti informali. Sartoretto ha lanciato un appello all'unità di tutti gli scontenti del governo leghista. Maria Gomierato gli ha fatto eco ribadendo come obiettivo fondamentale quello del cambiamento. Sulla stessa linea i pentastellati. Non si può escludere per Sartoretto un appoggio esterno anche di Punto d'Incontro. Marcon dal canto suo punterà tutto sull'appello al voto da parte di chi non è andato a votare e non si riconosce nella coalizione di centrosinistra.

ESITO INCERTO

La sfida è aperta e il risultato per nulla scontato. La città dovrà di fatto dare un voto al governo leghista degli ultimi 10 anni, ai 2 sindaci Dussin e Marcon, alla Lega. Nel centrosinistra va sottolineato che, paradossalmente, il risultato di Sartoretto è inferiore in percentuale rispetto a quanto fatto dal PD 5 anni fa con il candidato sindaco Claudio Beltramello. Sarà davvero decisivo inoltre il ruolo di Maria Gomierato. Nonostante 10 anni di assenza dalla scena politica, l'ex sindaca ha dimostrato di avere ancora un seguito notevole e di poter dire la sua sul futuro della città. La vera rivelazione di questa tornata elettorale sono i giovani del gruppo Punto d'Incontro di Lorenzo Angelo Zurlo. Alla loro prima assoluta siederanno in consiglio comunale. La loro civica guadagna un consigliere superando abbondantemente lo scoglio del 5%. Va male invece al Movimento 5 Stelle, dove Cristian Bernardi, tra i fondatori del Meet-up castellano e coordinatore locale del movimento, non riesce a guadagnare un posto in consiglio. I pentastellati dunque fanno peggio di 5 anni fa, seguendo il trend negativo del movimento a livello nazionale. In merito ai voti di lista, al primo posto si piazza la Lega Liga Veneta Salvini con il 22,13%, a seguire la lista Marcon Sindaco con il 15,85%, mentre al terzo la lista Democratici per Castelfranco Sartoretto Sindaco con il 12,41%.

