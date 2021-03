Carlo Nordio

Se è vero che, come insegnano i saggi, il giudizio sulla vita di un uomo (e quello sull'esito di una guerra) dev'essere espresso solo al momento della sua fine, potrebbe sembrare prematuro tirare le somme sulle conseguenze del Covid quando la pandemia è ancora in corso, e minaccia addirittura un micidiale colpo di coda.

La campagna vaccinale nonostante i grossolani errori dell'Europa - ci mostra la luce in fondo al tunnel. Per ora siamo alla fine dell'inizio: ma l'autorità di Draghi e le personalità da lui chiamate a operare sul campo sono tali da prospettarci l'inizio della fine. Possiamo quindi già trarre, salvo dolorose e imprevedibili smentite, alcune considerazioni provvisorie. Ma lo faremo senza cedere alla rapsodia oracolare dei luoghi comuni, primo fra tutti quello di trasformare la disgrazia in opportunità. La disgrazia resta tale anche se da essa nascono occasioni favorevoli. La Seconda guerra mondiale portò, tra le altre cose, la penicillina e il cervello elettronico. Ma sinceramente ne avremmo fatto volentieri a meno. Le bon usage des maladiesè solo l'illusoria consolazione di chi avrebbe preferito restare sano. Come in guerra, dunque, anche l'epidemia si è articolata in varie fasi, alle quali è corrisposto un diverso atteggiamento collettivo...

La prima potremmo chiamarla di stupore sgomento.

