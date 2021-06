Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AFFONDOVENEZIA Il sindaco Luigi Brugnaro sbotta e tuona contro i dipendenti Actv e li accusa apertamente di mettere in atto uno «sciopero bianco» e di «sabotaggio». Un affondo che si innesta nella difficile trattativa sul rinnovo dell'integrativo in vista della ripresa a pieno regime dei trasporti dopo l'entrata della città, come il Veneto, in zona bianca.«SABOTAGGIO»Durante il Salone nautico, ieri Brugnaro non è andato giù per...