Ater lancia ai Comuni la proposta di collaborazione ma dai sindaci non arriva alcuna risposta. Era partita con le migliori intenzioni la presidente di Ater Ilenia Rento ieri pomeriggio, quando dopo aver presentato il piano triennale delle opere e il bilancio previsionale, ha passato alla sala la patata bollente. A quel punto è calato il silenzio. I primi cittadini intervenuti all'incontro nella sala parrocchiale di Cavarzano non hanno detto la loro, pur sollecitati, sul grande tema dello spopolamento. Rento e il resto della dirigenza Ater andranno avanti comunque: d'ora in poi amplieranno l'impegno sociale fino a comprendere, anche, la ricerca di possibili aiuti alla lotta contro lo spopolamento. Qualche idea la presidente l'ha messa sul piatto, ieri. Proposte concrete, da avviare a breve se i sindaci offriranno la sponda per un confronto. «Al fine di contrastare la piaga dello spopolamento che da anni affligge la nostra provincia, oggi vi propongo di valutare la possibilità di attivare dei progetti condivisi tra comuni e Ater ha dichiarato ieri agli amministratori in sala, prima di snocciolare le idee - mettiamo a disposizione la nostra struttura, i nostri tecnici, il nostro know how». Tiepida la risposta dei primi cittadini, a parlare solo Massaro e Perenzin.

Trentin a pagina II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA