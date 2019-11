Aperto il ponte di San Michele «Un omaggio alla nostra storia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PONTE DEL CIMITEROVENEZIA Non c'è stata la folla delle grandi occasioni per l'apertura del ponte che dalle Fondamente nuove porta al cimitero attraverso quella che, anticamente, era stata concepita come la porta principale. Tante autorità civili (tra cui tutta la giunta e la presidente del Consiglio comunale) e militari per il taglio del nastro e qualche centinaio di persone, ma forse era per l'ora (mezzogiorno) in cui quasi tutti lavorano, perché davvero la traversata del tratto di laguna vale la pena. Anche per la prospettiva...