Alessandro Campi Messe da parte le polemiche che l'hanno preceduta e accompagnata quella assai strumentale sulla partecipazione al raduno dei militanti di Casa Pound, quella noiosamente ripetitiva sul numero effettivo dei presenti in piazza l'unica questione che conta, con riferimento alla manifestazione organizzata a Roma dalla Lega e dal centrodestra lo scorso sabato, è quale significato o valore politico essa abbia avuto. È stata soltanto, come qualcuno ha ipotizzato, un'adunata consolatoria, una passerella militante messa in piedi per...