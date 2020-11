E'morto all'età di 84 anni, vittima del Covid 19, una figura di volontario assai popolare nel sedicense. Si tratta di Benito Troian, di Vignole, che può essere considerato tra i padri sia dello Juventus club Pedemontana che del Carnevale di Sedico, uno dei più importanti, adesso, dell'intera regione.

I funerali di Troian (che lascia tre figlie, Catia, Sara e Mara) non verranno celebrati, almeno per il momento. La salma, per espressa volontà del defunto, è stata cremata. «Era una figura di volontario sempre disponibile racconta di lui Rino Vedana, che per molti lustri è stato a capo della pro loco sedicense e sempre pronto a mettersi a disposizione o a mettere a disposizione quel che aveva per le manifestazioni che venivano proposte. Ricordo che per tanti anni ci ha dato la disponibilità, ad esempio, il bar di Vignole, che gestiva assieme alla moglie morta qualche anno fa, perché ne facessimo la sede dello Juventus club. E credo che proprio per questa sua disponibilità, essendo passati tantissimi tifosi juventini in quel bar che era la nostra sede, sia figura ancor oggi molto ricordata anche tra gli sportivi. Ricordo anche l'aiuto che ci ha dato quando costruivamo i primi carri allegorici di un Carnevale che, adesso, ha raggiunto grandi dimensioni anche per merito di volontari come lui».

Anche per questa ragione, pertanto, la pro loco sedicense ha voluto ricordare con un'epigrafe la scomparsa di Troian, manifestando vicinanza alla famiglia.

Egidio Pasuch

