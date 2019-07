CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Accorpare tutti i corsi di Medicina già presenti sul territorio -da quelli per infermieri a quelli per tecnici di radiologia fino ai corsi per il quarto, quinto e sesto anno della laurea in Medicina- in un'unica sede. Non solo: portare a Treviso tutti e sei gli anni della facoltà. Questo il progetto cui sta lavorando l'Usl 2 in accordo con l'Università di Padova, intenzionata a potenziare l'offerta trevigiana. E la dirigenza dell'azienda sanitaria ha messo gli occhi sull'ex Distretto Militare, ritenuto la struttura migliore per ospitare un...