Zannier: siamo la provincia-cerniera dobbiamo parlare con un'unica voce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SEGRETARIOPORDENONE «Al Friuli occidentale non solo è stata tolta la dignità storica. Con l'abolizione, primi e unici in Italia, della Provincia conquistata dai nostri padri nel 1968 si è fatto sparire anche quel luogo istituzionale di contrattazione e mediazione con la Regione che consentiva una concreta salvaguardia del Friuli occidentale». Stefano Zannier, segretario della Lega del pordenonese e capolista alle regionali, è stato uno degli assessori dell'ultima giunta politica dell'ormai ex Provincia.Cosa faceva la Provincia che non...