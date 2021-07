Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SACILECresce la rete wi-fi gratuita in città. Lo annuncia il vice sindaco Alessandro Gasparotto: «Un passo in avanti per rendere Sacile una smart city - afferma -. L'obiettivo è stato raggiunto grazie ad un contributo europeo ottenuto dalla amministrazione comunale che ha consentito l'installazione di 11 nuovi punti di accesso per le comunicazioni di rete in tecnologia wi-fi».Il nome del progetto è WiFi4EU, cioè tecnologia senza fili...