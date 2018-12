Turismo, meno burocrazia e più qualità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONESaper valorizzare le eccellenze e gli eventi più significativi, assieme alle caratteristiche peculiari di Pordenone e del suo territorio: una realtà che, come l'intero Friuli Venezia Giulia, racchiude grandi attrattive sotto il profilo turistico, architettonico, storico, paesaggistico, ambientale e culturale. In sintesi, si tratta delle carature di un territorio vocato al turismo, che trova momenti di grande affluenza di visitatori in occasione di grandi eventi. E che fonda la sua ricettività e l'accoglienza sull'iniziativa...