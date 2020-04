Test sierologici per migliorare l'accuratezza dei tamponi che rivelano (o meno) la presenza del Coronavirus: in Friuli Venezia Giulia la piccola rivoluzione è alle porte, ed entro la fine della settimana saranno condotte le prime prove rapide nelle strutture sanitarie. La notizia filtra dal centro di ricerca specializzato del Burlo Garofolo di Trieste. Si tratta di un passaggio fondamentale che allinea il Fvg alla posizione del Veneto. Grazie ai nuovi test sierologici, che puntano a stanare il Covid-19 nel sangue e agiscono quindi in modo diverso e più approfondito rispetto al classico tampone, si potrà da un lato controllare rapidamente l'esito del tampone stesso (azzerando quindi i falsi positivi e i risultati dubbi) ma soprattutto diventerà possibile analizzare i pazienti asintomatici. E questo forse sarà il risultato più importante in vista di una futura ripartenza della vita sociale: grazie al test sierologico, infatti, si potrà verificare la presenza degli anticorpi nel plasma di un paziente. Se ci saranno, vorrà dire che la persona ha già conosciuto il virus. Entro aprile, invece, si conoscerà il grado di immunizzazione futura di questi stessi pazienti.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA