Scuole Gabelli, abbattuti 3 alberi pericolosi

ALBERI PERICOLANTIPORDENONE Nel giardino delle Gabelli abbattuti altri tre alberi pericolanti per garantire l'incolumità pubblica, specie dei bimbi. Ieri mattinasono state tagliate le piante, anche a fronte del fatto che nei giorni scorsi un tiglio di 30 metri era caduto a causa del vento. Dopo i controlli sulla stabilità è stato deciso di abbatterne altri tre. «Ma in città - spiegano dall'amministrazione - il patrimonio arboreo è cresciuto grazie a tante nuove piantumazioni. Sono più di 2 mila alberi piantati in due anni, oltre a nuovi...