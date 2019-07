Resistenza a pubblico ufficiale e violenza Un 23enne serbo portato in Questura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PATTUGLIEPORDENONE Specifici pattugliamenti per continuare a rendere fruibile in serenità il parco Galvani come tutte le altre aree verdi. Dopo le segnalazioni giunte dai cittadini, preoccupati per la presenza di spacciatori e malviventi, la polizia di Stato ha effettuato i controlli. Le attività della Questura, effettuate dal personale della Squadra volante, sono stati disposti con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti e, allo stesso tempo, di permettere una libera accessibilità alla zona verde della città. Durante il...