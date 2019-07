CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVI PARCHIPORDENONE Resta caldo il fronte della battaglia contro gli abbattimenti di alberi previsti in città nell'ambito di alcuni cantieri e di importanti lavori stradali e di riqualificazione dei quartieri. In particolare sono agguerrite le campagne per salvare le piante in via Piave a Torre (dove c'è stato un presidio per una settimana di fila organizzato dai Cinque Stelle) e in viale Marconi (dove i cittadini stanno raccogliendo firme su una seconda petizione per evitare le motoseghe del Comune). Ma l'Amministrazione prosegue nel suo...