IL PIANO

PORDENONE Il progetto punta alla prevenzione e al contrasto ai comportamenti violenti, devianti, incivili ed illeciti nel territorio di Pordenone e Cordenons. Si chiama Salviamo Pordenone e in giunta il Comune ne ha approvato il protocollo ufficiale, chiamato a definire i compiti in modo preciso e a dividere il lavoro da fare. I soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa istituiscono ad esempio un gruppo di lavoro tecnico unico per le quattro linee di attività con lo scopo di pervenire a proposte operative di sicura realizzazione e di costruzione delle reti solidali previste dal progetto composto da un rappresentante per ogni soggetto sottoscrittore.

I DETTAGLI

Il protocollo, si legge, ha l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, vandalismo, abuso di alcool e uso di sostanze psicotrope, nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile; prevenire e contrastare le principali truffe informatiche; sensibilizzare e prevenire i rischi di violenza sulle donne e sui minori individuando forme di abuso sommerso; prevenire e contrastare il diffondersi dei fenomeni di accattonaggio o all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore. Ed ecco quali saranno i soggetti incaricati di portare avanti tutti i progetti finalizzati alla diminuzione dei reati: Il Comune di Pordenone, l'Associazione Piccoli Passi di Pordenone, l'Associazione Equilibrio & RC di Bologna, il Centro IRSS di Udine, l'Associazione CO.GE. Forense PN25 APS di Pordenone, l'Associazione SPA.NE. di Pordenone.

LA DIVISIONE

L'associazione Equilibrio & RC di Pordenone si impegna alla realizzazione della prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, vandalismo, abuso di alcool e uso di sostanze psicotrope, da realizzare anche nelle scuole o nei luoghi di aggregazione giovanile in collaborazione con l'Associazione Piccoli Passi di Pordenone e si farà garante della creazione di una rete solidale tra le scuole. L'Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza di Udine si impegna alla realizzazione della prevenzione e contrasto alle principali truffe informatiche. L'Associazione CO. GE. Forense PN 25 APS di Pordenone si impegna alla realizzazione della sensibilizzazione e prevenzione del rischio di violenza sulle donne e sui minori, individuazione di forme di abuso sommerso in collaborazione con le Associazioni Piccoli Passi e SPA.NE. di Pordenone e si farà garante della creazione di una rete solidale tra le realtà associative del territorio, le scuole coinvolte, i Servizi Sociali, l'ordine dei medici, in collaborazione con le polizie locali dei Comuni di Pordenone e Cordenons, le altre forze dell'ordine ed istituzionali. Le parti si impegnano a realizzare o perseguire le attività previste da progetto nel periodo considerato anche con modalità di comunicazione analoghe ed alternative, vista anche l'emergenza sanitaria in atto che non permette molte attività in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

