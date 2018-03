LA SENTENZA PORDENONE Tre anni fa l'uccisione dei fidanzati nel parcheggio del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAPORDENONE Tre anni fa l'uccisione dei fidanzati nel parcheggio del palasport di Pordenone. Trifone Ragone (28 anni) e Teresa Costanza (30) sono stati giustiziati in auto con sei colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. Gli indizi hanno portato gli inquirenti a Giosuè Ruotolo, da due anni in misura cautelare nel carcere di Belluno e lo scorso novembre condannato dalla Corte di assise di Udine all'ergastolo con due anni di isolamento diurno.È soltanto il primo grado di una verità processuale che imputato e difesa non...