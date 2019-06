L'EVENTO PORDENONE Sabato alle 11.30 lungo la parete delle scuole Gabelli in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOPORDENONE Sabato alle 11.30 lungo la parete delle scuole Gabelli in viale Trento verranno scoperti i nuovi murales digitali realizzati dai ragazzi dell'istituto d'arte di Cordenons. Si tratta di disegni che raccontano, attraverso l'interpretazione degli studenti, la storia cittadina dall'epoca romana al futuro. I disegni sono stati trasformati in stampe digitali su pannelli e formeranno un tutt'uno con l'ormai storico murales già presente sulla parete delle Gabelli.L'iniziativa è nata da un'idea del Comune e in particolare del...