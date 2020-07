IL SISMA

TRAMONTI DI SOPRA Una scossa di 3.7 gradi Richter si è verificata alle 14.06 di ieri con epicentro tra Tramonti di Sopra, Claut e Forni di Sotto: in particolare, il sisma ha avuto la sua massima potenza nella remota zona sopra i laghi di Cà Selva e Cà Zul, verso il confine con Claut, nel pieno del Parco naturale delle Dolomiti friulane, ma in un'area quasi mai esplorata se non da escursionisti molto esperti. Questa circostanza ha scongiurato problemi per persone o cose.

Come si è appreso dal Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone non ci sono state chiamate per richieste di soccorso, anche se qualche cittadino preoccupato ha chiesto di essere rassicurato su quanto stava avvenendo. La Protezione civile Fvg ha disposto un sopralluogo delle zone interessate dall'evento sismico. La scossa è stata avvertita in un'area vasta, fino a Sappada e ai confini con il Veneto a nord e fino a metà Friuli occidentale verso sud: Val Tramontina a parte, il sisma è stato percepito distintamente, suscitando non poca preoccupazione, anche in Val Colvera e in Valcellina, oltre che a Maniago e in tutta la pedemontana.

Nel capoluogo provinciale è stato avvertito unicamente nei piani più alti dei grattacieli.

IL SINDACO

Il sindaco di Tramonti di Sopra Giacomo Urban ha immediatamente disposto una verifica delle strutture comunali e del paese anche grazie ai mezzi dei Vigili del fuoco che sono saliti in valle nel pomeriggio, raggiungendo anche frazioni e borgate più distanti dal capoluogo: «Non ci sono danni evidenti anche se l'evento è stato piuttosto significativo e anche prolungato - le sue parole -: rispetto alle scosse più recenti, si distingue per la lunghezza. Una circostanza che ha fatto preoccupare molti che erano ormai pronti a uscire di casa se non si fosse interrotto: qualcuno, in realtà, anche se solo per pochi minuti, ha deciso di lasciare la propria abitazione. Il personale comunale non ha individuato situazioni critiche, né i cittadini hanno avanzato richieste particolari - conclude -. Io stesso ho fatto un giro per l'intero comune senza riscontrare anomalie. Un po' di paura l'ha lasciata, ricordandoci sempre quegli eventi tragici di 44 anni fa».

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA