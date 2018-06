CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOSAN QUIRINO «Aldo abitava a meno di un chilometro da casa mia. Ci eravamo visti qualche ora prima che perdesse la vita in quel tragico incidente stradale. Gli avevo chiesto: dove vai con questo caldo? Mi aveva risposto, come sempre, che andava a camminare per mantenersi in forma e per perdere peso». Parla con il nodo in gola Gianni Giugovaz, sindaco di San Quirino, che già nella serata di sabato, appena appresa la notizia, si è recato in via Buie d'Istria, dove abitava il 75enne, per portare a nome dell'amministrazione comunale...