IL LITIGIOPORDENONE Una lite tra due fidanzatini è sfociata in una denuncia per violenza privata e molestie. Il protagonista è un ragazzo di Orsago (Treviso). Ha 19 anni e parecchi amici a Pordenone, dove si è innamorato di una sedicenne di origini sudamericane che abita in città. Qualche giorno fa, casualmente, si sono incontrati nel parcheggio Candiani, la struttura multipiano che si trova a ridosso della stazione ferroviaria. «Meglio finirla qua - gli ha detto la ragazzina - non voglio continuare a frequentarti». Il diciannovenne si...