Federico insegna come vivere in un mondo libero dalla plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA BATTAGLIAPORDENONE Vivere senza plastica non è facile. Sarebbe come ripudiare stoicamente il modello capitalista del consumo. È più simile ad un'utopia che alla realtà. Ma c'è un pordenonese che ha deciso di spendere la sua gioventù - ha meno di trent'anni - per spiegare ai suoi coetanei e anche al resto della popolazione come si possa vivere e apprezzare un mondo libero da uno dei principali agenti inquinanti. Il suo nome è Federico, vive in provincia di Pordenone e si definisce «fin da bambino affascinato dalla natura, dalla sua...