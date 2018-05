Fatti i conti in tasca alle partecipate Il Consiglio approva gli investimenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÁPORDENONE Pordenone Fiere mette nero su bianco il regolamento per risparmiare sulle spese di rappresentanza e va verso il pareggio anche negli anni dispari, quelli tradizionalmente più difficili (quelli, cioè, che non possono contare sulle fiere tecniche, che hanno cadenza biennale). L'approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo statuto della spa diventa l'occasione, per il presidente Renato Pujatti, di rispondere alle domande dell'opposizione illustrando alcuni dati su quanto realizzato dalla Fiera negli ultimi anni....