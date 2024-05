Con una "piega" si possono aiutare i malati di tumore: l'iniziativa del figlio parrucchiere per ricordare la mamma scomparsa

Può una semplice piega dal parrucchiere aiutare le persone malate di tumore? La risposta è sì. Questo grazie ad un piccolo evento, organizzato dai figli per ricordare mamma Ornella, mancata pochi mesi fa all’affetto dei suoi cari e per celebrare tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più. Una iniziativa per ringraziare e sostenere concretamente l’importantissimo lavoro dei volontari dell’ADVAR, che ogni giorno offrono un aiuto prezioso e indispensabile, con amore e attenzione, supportando le famiglie che affrontano i momenti difficili e dolorosi della malattia dei propri affetti.

L'iniziativa “Una piega per la mamma” si terrà domenica 12 maggio, a partire dalle 9.00 nel salone Nicola Barera Hair Beauty Studio, a Treviso, in via Montello 83/Interno 4/5 (Treviso).

E sarà proprio uno dei figli di mamma Ornella, parrucchiere, ad accogliere e pettinare tutte quelle persone che vorranno dare il loro contributo.

Sarà una giornata nella quale prendersi cura di se stessi sarà davvero a fin di bene: quel giorno, a partire dalle 9.00 e fino alle 16.00, chiunque lo desidererà, senza prenotazione, potrà recarsi presso il salone e regalarsi una piega per capelli.

Il corrispettivo verrà interamente devoluto all’ADVAR, come segno di gratitudine verso i professionisti e i volontari che ogni giorno dedicano a questo servizio il proprio amore e impegno

ADVAR assiste in modo completamente gratuito i malati inguaribili in fase avanzata e terminale. I numeri di ADVAR parlano da soli: 35 anni di attività, oltre 200 volontari e oltre 12 mila nuclei familiari supportati attraverso i servizi assistenziali, a cui si aggiungono 3 mila famiglie aiutate nell’elaborazione del lutto, dal progetto “ADVAR Rimanere Insieme”.

Appuntamento, Domenica 12 maggio, dalle ore 9 alle 16 presso Nicola Barera Hair Studio in Via Montello, 83/Interno 4/5, 31100 Treviso TV. Non serve la prenotazione