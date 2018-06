Evasori, frodi e falsi poveri Sequestrati 15 milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPORDENONE In provincia di Pordenone i furbetti del Fisco hanno milioni di euro da restituire all'Erario. In meno di un anno e mezzo la Guardia di finanza di Pordenone ha scoperto 47 evasori totali o paratotali. Sono persone fisiche, spesso società di capitali, e operano soprattutto nei settori dell'edilizia, dell'immobiliare, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della ristorazione. Nella lista ci sono anche molti i professionisti e artigiani. Per non trascurare, tra gli evasori totali, le Onlus e le associazioni sportive....