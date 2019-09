Estate di lavori nelle scuole spesi quasi 440mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAPORDENONE Al suono della prima campanella tanti alunni e insegnanti hanno trovato le proprie scuole sistemate e riqualificate. È stato infatti possibile concludere in tempo per l'avvio dell'anno scolastico i lavori estivi in nove istituti, per un investimento di quasi 440 mila euro. A effettuare gli interventi è stato il Comune, che ha competenza su asili, primarie e medie. A darne notizia è stato il sindaco Alessandro Ciriani, che ha ordinato a suo tempo l'apertura dei cantieri negli istituti scolastici. Diverse le lavorazioni...