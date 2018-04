Discordia sul 25 aprile, tre celebrazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLCENIGOPrima il no alle celebrazioni mandamentali, poi il dietrofront e, alla fine, a Polcenigo saranno due le cerimonie organizzate in occasione del 25 Aprile, quella dell'Anpi e quella dell'Amministrazione comunale. Per poi confluire tutti nella terza manifestazione a Sacile.GIÀ A MARZOIl valzer delle cerimonie ha inizio a metà marzo, quando l'Anpi mandamentale - che riunisce Caneva, Polcenigo, Budoia, Brugnera, Fontanafredda e Sacile - si appresta a organizzare la cerimonia annuale in uno dei Comuni che ne fanno parte. In base alla...