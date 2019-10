Cotonificio di Rorai, il privato preme per trasformarlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NODIPORDENONE Gli ex bagni pubblici rinasceranno a breve per volontà di un privato. Per quanto riguarda invece gli ex cotonifici della città, le cose stanno diversamente. Solo a Rorai Grande si muove qualcosa, anche se si tratta solamente di movimenti documentali, propedeutici a una svolta ma non ancora così determinanti da annunciarla realmente. La proprietà privata dell'ex cotonificio di Rorai Grande, infatti, ha depositato in Comune la richiesta di variante. Si tratta di un passaggio necessario, dal momento che attualmente il sito è...